Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:37
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,03
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,39
|Nohut
|Kg
|4,84
|4,84
|Mısır
|Kg
|1,14
|1,78
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
Haber Yorumları
500