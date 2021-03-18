Şanlıurfa Ticaret Borsası
18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,65-17 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,65-17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,65
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,55
|Zeytin
|Kg
|3,00
|3,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,43
|7,43
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,91
|2,20
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,77
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,50
|7,15
|Preseli pamuk
|Kg
|10,65
|17,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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