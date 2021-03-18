Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,65-17 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,65-17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,65
Arpa Kg 1,00 1,50
Buğday Kg 1,50 2,55
Zeytin Kg 3,00 3,00
Ham pamuk yağı Kg 7,43 7,43
Yağlık çiğit Kg 1,91 2,20
Mısır Kg 0,90 1,77
Kütlü pamuk Kg 3,50 7,15
Preseli pamuk Kg 10,65 17,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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