Şanlıurfa Ticaret Borsası
17.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:56
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,50
|6,90
|Nohut
|Kg
|4,10
|4,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,20
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,74
|1,75
|Preseli pamuk
|Kg
|15,50
|15,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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