Şanlıurfa Ticaret Borsası
16.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:11
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|4,10
|4,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,20
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,52
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,76
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,05
|7,20
|Preseli pamuk
|Kg
|12,50
|12,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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