Şanlıurfa Ticaret Borsası
12.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:26
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,55-14,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,55-14,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|4,10
|4,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|2,18
|2,55
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,73
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,50
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|14,55
|14,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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