Şanlıurfa Ticaret Borsası
11.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:28
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,85-15,15 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,85-15,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,25
|Nohut
|Kg
|2,60
|2,60
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,60
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,35
|4,35
|Preseli pamuk
|Kg
|11,85
|15,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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