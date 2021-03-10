Şanlıurfa Ticaret Borsası
10.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:22
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,55
|5,80
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,31
|1,68
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,80
|5,70
|Preseli pamuk
|Kg
|14,50
|14,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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