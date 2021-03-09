Şanlıurfa Ticaret Borsası
09.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,99-15,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,99-15,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,15
|Ayçiçeği
|Kg
|2,75
|2,75
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,81
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,52
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,80
|6,70
|Preseli pamuk
|Kg
|11,99
|15,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,82
|2,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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