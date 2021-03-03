Şanlıurfa Ticaret Borsası
03.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,85-14,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,85-14,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,52
|6,66
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,80
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,68
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,70
|5,70
|Preseli pamuk
|Kg
|11,85
|14,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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