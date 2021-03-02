Şanlıurfa Ticaret Borsası
02.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,90-16,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,90-16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,52
|6,66
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,80
|Buğday
|Kg
|1,90
|2,53
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,81
|Fasulye
|Kg
|5,00
|6,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,25
|6,70
|Preseli pamuk
|Kg
|11,90
|16,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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