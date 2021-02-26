Şanlıurfa Ticaret Borsası
26.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:44
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,45-14,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,45-14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,55
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,73
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,72
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,87
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,90
|2,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,10
|6,70
|Preseli pamuk
|Kg
|12,45
|14,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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