Şanlıurfa Ticaret Borsası
25.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:16
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-6,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-6,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,30
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,10
|6,35
|Mısır
|Kg
|1,68
|1,83
|Buğday
|Kg
|1,89
|2,42
|Arpa
|Kg
|1,65
|1,66
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|12,43
|18,25
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,49
|1,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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