Şanlıurfa Ticaret Borsası
24.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:16
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5,88-6,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5,88-6,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,88
|6,80
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,67
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,46
|Arpa
|Kg
|1,68
|1,73
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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