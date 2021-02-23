Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,30-14,58 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,30-14,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 5,81
Arpa Kg 1,15 1,15
Buğday Kg 1,50 2,42
Mısır Kg 1,01 1,87
Yağlık çiğit Kg 1,80 2,09
Kütlü pamuk Kg 4,32 7,00
Preseli pamuk Kg 13,30 14,58

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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