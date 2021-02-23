Şanlıurfa Ticaret Borsası
23.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,30-14,58 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,30-14,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,81
|Arpa
|Kg
|1,15
|1,15
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,42
|Mısır
|Kg
|1,01
|1,87
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,80
|2,09
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,32
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|13,30
|14,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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