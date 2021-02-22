Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en düşük 6,40 lira, en yüksek 6,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en düşük 6,40 lira, en yüksek 6,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: