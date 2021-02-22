Şanlıurfa Ticaret Borsası
22.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en düşük 6,40 lira, en yüksek 6,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en düşük 6,40 lira, en yüksek 6,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,40
|6,75
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,40
|Buğday
|Kg
|2,15
|2,40
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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