Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:24
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,20-13,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,20-13,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,68
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,72
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,75
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,78
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,70
|2,45
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,05
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|12,20
|13,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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