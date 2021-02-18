Şanlıurfa Ticaret Borsası
18.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:17
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,65-14,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,65-14,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,70
|1,78
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,43
|2,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,20
|5,75
|Preseli pamuk
|Kg
|11,65
|14,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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