Şanlıurfa Ticaret Borsası
16.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:46
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-14 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,87
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,43
|2,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,65
|6,70
|Preseli pamuk
|Kg
|11,50
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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