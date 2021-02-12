Şanlıurfa Ticaret Borsası
12.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:16
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 43 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,44
|1,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,02
|2,15
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,60
|3,70
|Preseli pamuk
|Kg
|11,30
|16,25
|Kuru kabuklu fıstık
|Kg
|43,00
|43,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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