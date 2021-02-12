Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

12.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 43 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,50 1,80
Mısır Kg 1,44 1,80
Yağlık çiğit Kg 2,02 2,15
Kütlü pamuk Kg 3,603,70
Preseli pamuk Kg11,3016,25
Kuru kabuklu fıstık Kg 43,00 43,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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