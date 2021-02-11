Şanlıurfa Ticaret Borsası
11.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:56
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,50
|1,72
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,54
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,92
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,50
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|12,40
|12,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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