Şanlıurfa Ticaret Borsası
10.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:04
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı, en düşük 3,50 lira, en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı, en düşük 3,50 lira, en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,50
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,92
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,05
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,77
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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