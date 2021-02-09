Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı, en düşük 3,50'den, en yüksek 4,68 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı, en düşük 3,50'den, en yüksek 4,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: