Şanlıurfa Ticaret Borsası
08.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:40
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-4,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-4,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,80
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,82
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,61
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,20
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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