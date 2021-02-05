Şanlıurfa Ticaret Borsası
05.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:57
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,70
|6,55
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,88
|2,54
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,92
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,02
|2,03
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,50
|6,40
|Preseli pamuk
|Kg
|10,80
|10,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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