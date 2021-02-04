Şanlıurfa Ticaret Borsası
04.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:00
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,15
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,58
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,83
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,14
|7,14
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,02
|2,03
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,30
|5,80
|Preseli pamuk
|Kg
|12,80
|14,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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