Şanlıurfa Ticaret Borsası
03.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-5,00 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-5,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,20
|Mısır
|Kg
|4,40
|4,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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