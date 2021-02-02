Şanlıurfa Ticaret Borsası
02.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:50
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,59 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,59
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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