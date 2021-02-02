Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:50
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,59 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,59
Nohut Kg 2,00 4,00
Arpa Kg 1,00 1,50
Buğday Kg 1,50 2,10
Mısır Kg 1,00 1,65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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