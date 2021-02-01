Şanlıurfa Ticaret Borsası
01.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:47
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12-14,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12-14,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|6,00
|7,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,05
|6,05
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,82
|Buğday
|Kg
|1,83
|2,61
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,82
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,70
|Preseli pamuk
|Kg
|12,00
|14,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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