Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:03
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,70-14,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,70-14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,50
Arpa Kg 1,50 1,50
Buğday Kg 1,50 2,00
Mısır Kg 1,40 1,80
Ham pamuk yağı Kg 7,09 7,09
Yağlık çiğit Kg 1,72 2,48
Kütlü pamuk Kg 5,50 6,50
Preseli pamuk Kg 11,70 14,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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