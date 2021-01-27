Şanlıurfa Ticaret Borsası
27.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:56
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11-14,15 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11-14,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,52
|3,52
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,71
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,61
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,22
|2,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,30
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|11,00
|14,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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