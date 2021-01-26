Şanlıurfa Ticaret Borsası
26.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,70-13,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,70-13,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,92
|7,92
|Nohut
|Kg
|3,80
|3,82
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,80
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,55
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,15
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,20
|6,30
|Preseli pamuk
|Kg
|12,70
|13,55
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,90
|2,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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