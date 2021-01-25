Şanlıurfa Ticaret Borsası
25.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:18
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-14,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,92
|7,92
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,68
|5,68
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,95
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,01
|Arpa
|Kg
|1,25
|1,73
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,50
|Preseli pamuk
|Kg
|9,50
|14,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,25
|2,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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