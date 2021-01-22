Şanlıurfa Ticaret Borsası
22.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:53
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 42 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,41
|2,28
|Fasulye
|Kg
|5,75
|5,75
|Kuru kabuklu fıstık
|Kg
|42,00
|42,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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