Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:53
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 42 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu fıstığın kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,00
Nohut Kg 2,00 3,00
Arpa Kg 1,00 1,40
Buğday Kg 1,50 1,80
Mısır Kg 1,41 2,28
Fasulye Kg 5,75 5,75
Kuru kabuklu fıstık Kg 42,0042,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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