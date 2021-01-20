Şanlıurfa Ticaret Borsası
20.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:30
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,50-17,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13,50-17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|1,28
|1,75
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,85
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,65
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,50
|4,50
|Preseli pamuk
|Kg
|13,50
|17,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,02
|2,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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