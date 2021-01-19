Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:19
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,80-14,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,80-14,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|1,23
|1,56
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,76
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,65
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,22
|7,50
|Preseli pamuk
|Kg
|11,80
|14,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,54
|2,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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