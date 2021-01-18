Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,59 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 8,00 8,00
Kırmızı mercimek Kg 5,75 6,23
Mısır Kg 0,97 1,74
Buğday Kg 2,38 2,41
Arpa Kg 1,49 1,49
Kütlü pamuk Kg 4,00 7,59
Preseli pamuk Kg 11,10 14,90
Yağlık çiğit Kg 2,00 2,33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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