Şanlıurfa Ticaret Borsası
18.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:02
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,59 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,00
|8,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,75
|6,23
|Mısır
|Kg
|0,97
|1,74
|Buğday
|Kg
|2,38
|2,41
|Arpa
|Kg
|1,49
|1,49
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,59
|Preseli pamuk
|Kg
|11,10
|14,90
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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