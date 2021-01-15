Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

15.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:22
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-17,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-17,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 5,00
Yeşil mercimek Kg 4,00 4,00
Arpa Kg 1,00 1,60
Buğday Kg 1,50 2,50
Mısır Kg 1,00 1,78
Yağlık çiğit Kg 1,85 2,25
Kütlü pamuk Kg 4,00 4,10
Preseli pamuk Kg 11,30 17,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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