Şanlıurfa Ticaret Borsası
15.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-17,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-17,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,60
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,50
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,78
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,85
|2,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|4,10
|Preseli pamuk
|Kg
|11,30
|17,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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