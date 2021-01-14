Şanlıurfa Ticaret Borsası
14.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,88-13,45 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,88-13,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Ayçiçeği
|Kg
|3,70
|3,70
|Arpa
|Kg
|0,94
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,19
|Mısır
|Kg
|0,97
|1,71
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,34
|2,23
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|10,88
|13,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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