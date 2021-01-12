Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

12.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:00
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,25-14 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,25-14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,51
Nohut Kg 2,50 2,50
Arpa Kg 1,00 1,00
Buğday Kg 1,50 1,83
Mısır Kg 1,00 1,44
Kütlü pamuk Kg 4,40 5,20
Preseli pamuk Kg 12,2514,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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