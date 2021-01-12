Şanlıurfa Ticaret Borsası
12.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:00
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,25-14 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,25-14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,51
|Nohut
|Kg
|2,50
|2,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,83
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,44
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,40
|5,20
|Preseli pamuk
|Kg
|12,25
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
Haber Yorumları
500