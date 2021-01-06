Şanlıurfa Ticaret Borsası
06.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:58
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-5,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|5,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,55
|Mısır
|Kg
|1,17
|1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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