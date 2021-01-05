Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,50-7,59 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,50-7,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 6,00 6,00
Kırmızı mercimek Kg 4,80 5,00

Mısır Kg 1,05 1,37
Buğday Kg 1,60 1,96
Arpa Kg 1,00 1,58
Kütlü pamuk Kg 4,50 7,59
Preseli pamuk Kg 13,00 13,00
Yağlık çiğit Kg 2,28 2,59

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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