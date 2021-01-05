Şanlıurfa Ticaret Borsası
05.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,50-7,59 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,50-7,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|6,00
|6,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,80
|5,00
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,37
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,96
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,58
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,50
|7,59
|Preseli pamuk
|Kg
|13,00
|13,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,28
|2,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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