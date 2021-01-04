Şanlıurfa Ticaret Borsası
04.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,30-6,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,30-6,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,77
|7,77
|Nohut
|Kg
|3,72
|3,72
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,10
|4,70
|Mısır
|Kg
|1,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|1,32
|2,63
|Arpa
|Kg
|1,48
|1,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,30
|6,60
|Preseli pamuk
|Kg
|11,20
|13,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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