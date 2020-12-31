Şanlıurfa Ticaret Borsası
31.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12-13,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12-13,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,96
|Nohut
|Kg
|2,10
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,54
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,70
|Mısır
|Kg
|0,89
|1,64
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,58
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,90
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|12,00
|13,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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