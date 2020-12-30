Şanlıurfa Ticaret Borsası
30.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:27
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|3,44
|3,44
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|3,80
|Mısır
|Kg
|1,28
|1,68
|Buğday
|Kg
|2,08
|2,41
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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