Şanlıurfa Ticaret Borsası
29.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:58
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,50-6,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,50-6,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,10
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|6,43
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,51
|Buğday
|Kg
|1,20
|2,61
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,71
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,50
|6,35
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|13,78
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,90
|2,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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