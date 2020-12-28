Şanlıurfa Ticaret Borsası
28.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:31
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,68 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4 - 7,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|3,44
|3,44
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,52
|6,90
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,90
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,25
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,68
|Preseli pamuk
|Kg
|9,60
|16,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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