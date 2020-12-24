Şanlıurfa Ticaret Borsası
24.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:34
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-12,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-12,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,75
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,25
|Mısır
|Kg
|0,94
|1,55
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,02
|6,54
|Preseli pamuk
|Kg
|11,30
|12,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
Haber Yorumları
500