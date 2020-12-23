Şanlıurfa Ticaret Borsası
23.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:26
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,50
|6,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,20
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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