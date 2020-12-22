Şanlıurfa Ticaret Borsası
22.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11-14,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11-14,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,97
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,69
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,66
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,32
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,20
|7,54
|Preseli pamuk
|Kg
|11,00
|14,55
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,80
|2,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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