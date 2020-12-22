Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11-14,55 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11-14,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,10 2,97
Kırmızı mercimek Kg 3,50 4,00
Mısır Kg 1,00 1,69
Buğday Kg 2,00 2,66
Arpa Kg 1,00 1,32
Kütlü pamuk Kg 4,20 7,54
Preseli pamuk Kg 11,00 14,55
Yağlık çiğit Kg 1,80 2,41

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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