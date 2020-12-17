Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,35-13,11 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,35-13,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,50
Nohut Kg 2,00 3,50
Arpa Kg 1,00 1,35
Buğday Kg 1,50 2,50
Mısır Kg 0,77 1,80
Kütlü pamuk Kg 4,00 6,75
Preseli pamuk Kg 11,35 13,11

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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