Şanlıurfa Ticaret Borsası
17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,35-13,11 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,35-13,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,35
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,50
|Mısır
|Kg
|0,77
|1,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|11,35
|13,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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